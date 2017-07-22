HDP'li Yiğitalp hakkında fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, farklı tarihlerde sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, terör örgütü PKK'nın 1984'ten bu yana yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama gibi saldırılar yapan bir örgüt olduğu belirtildi.



PKK'nın yapılanması ve yaptığı saldırılara ilişkin detaylı bilgilere yer verilen fezlekede, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2016'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Remzi Kaya'nın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'ndaki defin işlemi sırasında örgüt lehine slogan atan ve korsan gösteriye dönüşen grubun içerisinde Yiğitalp'in de bulunduğu kaydedildi.



Fezlekede, Yiğitalp'in sosyal medyada yer alan paylaşımlarının 11 ayrı ekran görüntüsüne de yer verildi. Yiğitalp'in, sosyal paylaşım sitesinde Diyarbakır'da nevruz kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafı paylaştığına dikkati çekilen fezlekede, Yiğitalp'in örgüt propagandası yaptığının da anlaşıldığı ifade edildi.



Sosyal paylaşım sitesinde Şırnak'ta etkisiz hale getirilen örgüt mensupları Pakize Nayır, Fatma Uyar ve Seve Demir'in fotoğraflarını paylaşan Yiğitalp'in teröristleri sahiplendiği belirtilen fezlekede, terör örgütü PKK'ya müzahir olduğu gerekçesiyle 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan İMC TV'nin yayınına katıldığı bildirildi.



Sözde "öz yönetim" ilanlarının ardından PKK'lı teröristlerce Sur ilçesinde kolluk kuvvetlerine karşı çukur kazma, barikat kurma, silahlı ve bombalı saldırılara destek verdikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca belediyelere görevlendirme yapıldığı anımsatılan fezlekede, Yiğitalp'in görevlendirmelere ilişkin paylaşımlarda halkı devlete karşı direnişe davet ettiği vurgulandı.



Yiğitalp'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu ifade edilen fezlekede, hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği belirtildi.



Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.



DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI



Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, TBMM'de 20 Mayıs 2016'da kabul edilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.



Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturma veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerden Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemine ilişkin dosyalar, cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti.