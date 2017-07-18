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18 Temmuz 2017 19:45 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2017 19:46

HDP'li vekiller Başaran ve Berecikli'ye yakalama kararı

HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ile Saadet Becerikli hakkında yakalama kararı alındı.

HDP'li vekiller Başaran ve Berecikli'ye yakalama kararı

HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ile Saadet Becerikli hakkında yakalama kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başaran ve Becerikli hakkında Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın, Başaran ve Becerikli'nin "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Etiketler: tutuklu hdp milletvekilleri


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