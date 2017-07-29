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29 Temmuz 2017 17:38 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2017 17:42

HDP Batman Milletvekili Becerikli ifade verdi

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli, hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan açılan dava kapsamında Batman adliyesinde ifade verdi.

HDP Batman Milletvekili Becerikli ifade verdi

Batman'a gelen Becerikli, hakkında, "terör propagandası" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında ifade vermek için adliyeye geçti.

Becerikli savunmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Becerikli hakkında, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmış, kararın "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle alındığı öğrenilmişti.

Etiketler: hdpbatmanmilletvekilisaadet becerikliterör propagandası


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