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16 Haziran 2017 22:22 | Son Güncelleme: 16 Haziran 2017 22:24

HDP'li Tan'a hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı.

HDP'li Tan'a hapis cezası

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Altan Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tan'ın katılmadığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Tan'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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