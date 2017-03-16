HDP milletvekilleri Öztürk ve Adıyaman ifade verdi

Haklarındaki davalara katılıp, ifade vermedikleri gerekçesiyle yakalanmaları yönünde karar bulunan HDP Ağrı Milletvekilleri Öztürk ve HDP Iğdır Milletvekili Adıyaman, polisin durumu bildirmesi üzerine Ardahan Adliyesi'nde ifade verdi.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, haklarındaki davalara katılıp, ifade vermedikleri gerekçesiyle mahkemece çıkartılan yakalama kararı sebebiyle Ardahan Adliyesi'nde ifade verdi.



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, HDP milletvekilleri Berdan Öztürk ve Mehmet Emin Adıyaman hakkında Ağrı 3. Asliye Ceza Mahkemesi ve Iğdır 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ayrı ayrı çıkarılan yakalama kararı bulunduğu anımsatıldı.



Öztürk ve Adıyaman'a Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarındaki yakalama emirlerinin usulüne uygun olarak bildirildiği vurgulanan açıklamada, kararın polisler tarafından kendilerine tebliğ edilmesi sonrası her iki milletvekilinin ifade vermek üzere kendiliğinden Ardahan Adliyesi'ne geldiği kaydedildi.



Açıklamada, Öztürk ve Adıyaman'ın Ardahan Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldığı belirtildi.



Ağrı ve Iğdır'daki davalara katılmayıp, ifade vermedikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edilen Öztürk ve Adıyaman'ın çeşitli programları kapsamında, Ardahan'da bulundukları öğrenildi.