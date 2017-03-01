HDP'li milletvekili danışmanları hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de HDP'li milletvekilleriyle çalışan altı danışman hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de HDP'li milletvekilleriyle çalışan altı danışman hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan iddianame düzenleyerek, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.



İddianamede, HDP Grup Danışmanı olarak partinin genel merkezinde çalışan Zülküf Kurt ile milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay Çelik, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in danışmanı Hasan Kılıç, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın danışmanı Metin Kumek, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in danışmanı Muhammed Kaya ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın danışmanı Murat Gökdağ "şüpheli" olarak yer aldı.



İddianamede şüphelilerin, 2 Mayıs 2016'da TBMM Anayasa Komisyonu toplantısını HDP milletvekilleriyle terk ettikleri, bu sırada Meclis koridorlarında terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları ve örgütün marşını söyledikleri, TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığının da idari tahkikat sonucunda HDP milletvekili danışmanları hakkında 6 Ekim 2016'da suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.



Şüphelilerden Kumek'in adresinde 100 tabanca mermisi bulunduğuna yer verilen iddianamede, Kumek'in, mermilerin Milletvekili Sancar'a ait olduğunu, eşi ve çocukları silah ve mermiden hoşlanmadıkları için vekilin talebi üzerine eve koyduğunu söylediği ifade edildi.

"EVLERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖZENDİRİCİ YAYINLAR BULUNDU"



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütünü benimseyici ve özendirici yayınların bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından da örgütün propagandasına yönelik paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.



Şüphelilerden Çelik'in 3, Kılıç'ın 4, Kaya'nın 5, Gökdağ ve Kurt'un 2, Kumek'in ise 1 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları istenen iddianamede, bu suçların bir kısmının "zincirleme suç" biçiminde işlendiği savunuldu ve cezada artırım istendi.



Kumek'in ayrıca evinde bulunan mermiler nedeniyle "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılması da talep edildi.



İddianamenin kabulü halinde şüpheliler, 2 yıldan 36 yıl 3 aya kadar değişen sürelerle hapis cezası istemiyle yargılanacak.