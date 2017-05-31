HDP'li Konca'ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Konca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Konca ve avukatları hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütaalasında, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Konca'nın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.



Duruşmada savunma yapan Konca, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.



Talebi değerlendiren mahkeme, Konca'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.