HDP'li bir vekil daha gözaltına alındı
HDP Tunceli Milletvekili Önlü gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında zorla getirme kararı olduğu öğrenilen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.
Ankara'dan Elazığ'a gitmek için Esenboğa Havalimanına gelen Önlü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Önlü'nün ifade vermeye gitmediği için hakkında çıkarılan "zorla getirilme" kararı kapsamında gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA