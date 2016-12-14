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14 Aralık 2016 20:55 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2016 21:01

HDP'li bir vekil daha gözaltına alındı

HDP Tunceli Milletvekili Önlü gözaltına alındı.

HDP'li bir vekil daha gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında zorla getirme kararı olduğu öğrenilen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.

Ankara'dan Elazığ'a gitmek için Esenboğa Havalimanına gelen Önlü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Önlü'nün ifade vermeye gitmediği için hakkında çıkarılan "zorla getirilme" kararı kapsamında gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: AA

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