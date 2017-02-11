HDP'li Bilgen'e hapishanede Kur'an-ı Kerim verilmediği iddiası

Bazı basın yayın organlarında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP Kars Milletvekili Bilgen hakkında, "Ayhan Bilgen'e Kur'an-ı Kerim verilmedi" şeklinde yayınlanan haberler yalanlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, bazı basın yayın organlarında yer alan, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e Kur'an-ı Kerim verilmediği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ayhan Bilgen'e Kur’an-ı Kerim Verilmedi'' başlığıyla yayınlanan ve tamamen gerçek dışı olan haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğu bildirildi.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ayhan Bilgen'i 6 Şubat günü ziyaret eden eşinin, tutukluya getirdikleri arasında Kur'an-ı Kerim bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Adı geçen tutuklunun 9 Şubat 2017 tarihli dilekçesine istinaden kurum kütüphanesinden talep etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim, aynı gün içerisinde kütüphane görevlisi tarafından kendisine teslim edilmiştir. Ayrıca semavi dinlerin kutsal kitaplarıyla ilgili ceza infaz kurumlarında herhangi bir yasak getirilmesi söz konusu bile olamaz. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik, tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir."