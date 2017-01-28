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28 Ocak 2017 09:06 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2017 09:38

Gözaltına alınan HDP'li Beştaş serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan HDP'li Beştaş serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Beştaş, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Beştaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gece evinde gözaltına alınmıştı.

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