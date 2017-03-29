HDP'li Eski Belediye Başkanı Bul'a 8 yıl hapis

Eski Tunceli Belediye Başkanı HDP'li Bul, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Eski Tunceli Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Ali Bul, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.



Bul, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bul, Kandıra Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Son sözü sorulan Bul, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bul'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırdı.



Heyet aynı dosya kapsamında "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan Bul'a verilen 10 aylık hapis cezasında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.