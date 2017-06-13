HDP'li Aslan serbest bırakıldı

Batman'da gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Aslan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında duruşmaya gitmediği gerekçesiyle Batman Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.



Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınan Aslan, daha sonra serbest bırakıldı.



Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından açılan dava kapsamında duruşmaya gitmediği gerekçesiyle HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yakalama kararı verilmişti.