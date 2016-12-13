HDP takviminde PKK'lı teröristler

Manisa'da, HDP il ve ilçe binalarında yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı HDP takvimi, örgüt elebaşısının posterleri, terör örgütünün sözde simgelerinin yer aldığı bez parçaları, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, HDP Manisa il ve ilçe teşkilatlarında arama yapıldı.



Parti binaları çevresinde güvenlik önlemi alan polis, kapalı olan teşkilat binalarını mahkeme kararıyla çilingirle açtırdı.



TERÖRİST FOTOĞRAFLARININ YER ALDIĞI HDP TAKVİMİ



HDP Manisa İl Başkanlığında yapılan aramada, üzerinde PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı takvim, terör örgütü elebaşısının posterleri, terör örgütünün sözde simgelerinin yer aldığı bez parçaları, aralarında dergilerin de yer aldığı örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Partideki bilgisayar belleklerine de incelenmek üzere el konuldu.



Terör örgütü PKK üyesi 40 terörist ile terör örgütü elebaşının fotoğraflarının bulunduğu 2015 yılı takviminde, HDP parti amblemi ile "HDP Yunusemre İlçe Teşkilatı" ibaresinin yer alması dikkatleri çekti.



Ele geçirilen takvim ve diğer dokümanların, terörle bağı olmadığını savunan HDP'nin terör örgütü PKK ile ortaklığını gösteren bir bulgu olarak değerlendirileceği bildirildi.



Kent merkezindeki HDP Yunusemre İlçe Başkanlığındaki aramalarda da dokümanlar, KHK ile kapatılan Batı Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince topladığı bildirilen gıda malzemeleri, daha önceki operasyonda ele geçen ve aynı dernek tarafından toplandığı tespit edilen 38 bin liralık nakdi ve 10 ton gıda malzemesi yardımını yapanların listesi bulundu.



HDP Salihli İlçe teşkilatındaki aramada da dijital materyallere el konuldu. Ele geçirilen malzeme ve dokümanlar incelenmek üzere Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaklaşık 4 aydır sürdürülen takip sonrası dün gerçekleştirilen operasyonda, HDP Manisa İl Başkanı A.E, HDP Salihli İlçe Başkanı A.M. ve A.D, A.O. ve M.B. "terör örgütüne üye olmak", "örgüte finans sağlamak" ve "örgüte eleman temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmış, kapatılan Batı Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince "yardım" adı altında toplandığı tespit edilen gıda malzemeleri ele geçirilmişti.

Kaynak: AA