HDP vekil Yıldırım kaza geçirdi

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın da içerisinde bulunduğu, danışmanı Ziya Fırat yönetimindeki 07 SS 369 plakalı otomobil Hassa-Gaziantep karayolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje ardından da aynı istikametteki Süleyman Koca'nın kullandığı 31 U 9632 plakalı otomobile çarptı.



Kazayı Yıldırım yara almadan atlatırken, hafif şekilde yaralanan danışmanı Fırat ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.