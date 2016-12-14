HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklandı

Batman 1. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Konca, tutuklandı.

Batman 1. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, tutuklandı.



Konca, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu.



İtirazın ardından yeniden hakkında gözaltı kararı verilen Konca, HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in yargılandığı duruşmayı izlemek üzere geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı.



Konca'nın, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tekrar savunması alındı.



Nöbetçi üst mahkeme olan Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği, Konca'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA