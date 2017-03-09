HDP Sakarya İl Başkanı Bayram tutuklandı
Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Mehmet Bayram tutuklandı.
Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Mehmet Bayram tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınan Bayram'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Bayram, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.