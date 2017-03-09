Son Dakika!
09 Mart 2017 20:10 | Son Güncelleme: 09 Mart 2017 20:12

HDP Sakarya İl Başkanı Bayram tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Mehmet Bayram tutuklandı.

HDP Sakarya İl Başkanı Bayram tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP İl Başkanı Mehmet Bayram tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınan Bayram'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Bayram, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Etiketler: HDP Sakarya il başkanıTutuklanan HDP il başkanları


0Yorum Yap