HDP Milletvekili Önlü'ye 5 bin liralık tazminat cezası

HDP Tunceli Milletvekili Önlü, eski Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 5 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, eski Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'e hakaret ettiği gerekçesiyle 5 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.



Alınan bilgiye göre, HDP Tunceli Milletvekili Önlü, 2 yıl önce yerel bir gazeteye verdiği demeçte Şen'in Tunceli halkını sapıklıkla suçladığını ileri sürmüş, bunun üzerine Şen de Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesine Önlü hakkında asılsız iddialarda bulunduğu ve hakaret sınırını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle 5 bin liralık tazminat davası açmıştı.



Mahkeme, bugün aldığı kararla HDP'li Önlü'yü Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Şen'e 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.



Şen, yaptığı açıklamada, davayı para kazanmak amacıyla açmadığını söyledi.



Davayı açtığı ilk gün parayı bağışlayacağını açıkladığını dile getiren Şen, şunları belirtti:



"Benim söylemediğim ifadelerle beni ağır şekilde itham etti. Ben de dava açtım. O günde söylemiştim, 'Bu parayı bağışlayacağım' diye. Davayı kazandık ve para elimize geçtiğinde 4 Eylül 2015'de teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda polis merkezimizde şehit olan memurum Murat Savaş Kale'nin ailesine bağışlayacağım."