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18 Şubat 2017 20:47 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2017 20:50

HDP Milletvekili gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP Milletvekili gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, HDP Batman Milletvekili Aslan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, Aslan hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Etiketler: hdp


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