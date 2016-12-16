HDP milletvekili Erdoğmuş, gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Erdoğmuş, başkentte gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Ankara'da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğmuş'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA