HDP Batman Milletvekili Başaran ifade verdi
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan açılan dava kapsamında Batman adliyesinde ifade verdi.
Batman'da bulunan Başaran, hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında ifade vermek için adliyeye geçti. Başaran savunmasının ardından adliyeden ayrıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Başaran hakkında, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmış, kararın "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle alındığı öğrenilmişti.