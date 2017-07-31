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31 Temmuz 2017 11:45 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2017 11:56

HDP Batman Milletvekili Başaran ifade verdi

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan açılan dava kapsamında Batman adliyesinde ifade verdi.

HDP Batman Milletvekili Başaran ifade verdi

Batman'da bulunan Başaran, hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında ifade vermek için adliyeye geçti. Başaran savunmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Milletvekili Başaran hakkında, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmış, kararın "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle alındığı öğrenilmişti.

Etiketler: hdpbatmanmilletvekiliayşe acar başaranterör propagandasıifade


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