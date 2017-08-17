HDP Karayazı İlçe Başkanı Polat'a 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da, çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerin akrabalarına yardım ettikleri ve örgüt propagandasını yaptıkları öne sürülen HDP Karayazı İlçe Başkanı Polat ve DBP Karayazı Belediye Meclis Üyesi Kalman, 6'şar yıl 3'er ay hapse mahkum edildi.

Erzurum'da, çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerin akrabalarına yardım ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen HDP Karayazı İlçe Başkanı Melik Polat ve DBP Karayazı Belediye Meclis Üyesi Zeki Kalman'a, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Polat ve Kalman ile avukatları Ayhan Yürekseven ve Burak Kızıloğlu katıldı.



Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Avukat Yürekseven, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, müvekkillerinin cebir ve şiddet içeren suçlara katılmadığını belirterek, "Dosyada, sanıklar hakkında sadece tanık Kadir Kaya'nın beyanları bulunmaktadır. Kaya'nın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle buradaki ifadeler arasında çelişki bulunmaktadır. Polat ve Kalman siyasi parti temsilcisidir. Bu yüzden cenaze törenlerine katılmaları tamamen insanidir." dedi.



Avukat Kızıloğlu ise tanık Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse çarptırıldığını hatırlatarak, "Böyle birinin ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Taziyelere katılmak suç olarak gösterilemez." ifadelerini kullandı.



Son sözü sorulan sanıklardan Polat da tanık Kaya'nın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Kalman da "Suçsuzum, hiçbir olaya karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.



Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti ise Polat ve Kalman'ın suçunun sabit görüldüğünü belirterek, sanıkları "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.