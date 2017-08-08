HDP il başkanına hapis cezası

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan HDP İl Başkanı Mehmet Eren'e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren ve avukatları katıldı.



Savunmasında, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduğunu kabul eden Eren, terör örgütü propagandası suçunu ise reddetti.



Mahkeme savcısı mütalaasında, sanık Eren'in paylaşımlarında terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP'nin fotoğraf ve videolarına yer verdiğini, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini, övücü ve teşvik edici şekilde paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.



Eren, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.