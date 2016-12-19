Eskişehir'de HDP il başkanı ve il yöneticisi tutuklandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile il yöneticisi Işık Polat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan HDP il yöneticisi 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından, ''PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak'' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. HDP İl Başkanı Ahmet Uluçelebi ile il yöneticisi Işık Polat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA