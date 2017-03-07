HDP Gaziantep İl Başkanı Şahin tutuklandı

Gaziantep'te terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Erkan Şahin, tutuklandı.

Gaziantep'te terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Erkan Şahin, tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında geçen hafta polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı.



3 Mart'ta gözaltına alınan Şahin'in evinde yapılan aramada, FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak bir kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.