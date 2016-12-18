HDP binalarına saldıranlara gözaltı

İstanbul'da, HDP ilçe binalarına zarar verdiği iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, terör saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde, Bayrampaşa, Kartal ve Beylikdüzü'nde HDP ilçe binalarının hasar görmesine ilişkin çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında M.U, M.İ.S, S.A, S.T, M.S, F.B, Y.K, İ.B. ve M.C.S gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bu arada, sosyal medyada yer alan, "polisin HDP binalarına yönelik tedbir almadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynak: AA