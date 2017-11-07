HDP Ardahan İl Başkanı Yılmaz tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen HDP Ardahan İl Başkanı Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Ardahan'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirtilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Yılmaz ve diğer 9 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.



Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Yılmaz'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ardahan'da 2 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.