Türkiye hazırlık maçında gençlerle kazandı

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Moldova ile karşılaştı. Fatih Terim'in sahaya sürdüğü genç oyunculardan kurulu kadro oynanan futbol ile büyük beğeni topladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 3-1'lik skorla kazandı.



Ay-yıldızlılarımıza galibiyeti getiren goller 14. dakikada Emre Mor, 24. dakikada Ahmet Çalık ve 52. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. 3 oyuncu da, A Milli Takım'daki ilk gollerini kaydetti. Moldova'nın tek sayısını ise 90+2. dakikada Ginsari attı.



Onur, Şener, Çağlar, Ahmet, Güray, Okay, Oğuzhan, Emre Çolak, Emre Mor, Cengiz ve Enes 11'iyle çıktığımız mücadelede Emre Mor başta olmak üzere genç oyuncuların performansı beğeni topladı.



A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde 6. maçında, 11 Haziran günü Kosova deplasmanında çıkacak.