Haziranda satılan Taşköprü sarımsağı değil

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur, "Coğrafi işaret tescil belgesi" bulunan ve temmuz ayında hasadı yapılan Taşköprü sarımsağının isminin kullanılarak haziran ayında sarımsak satılmasına tepki gösterdi.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, yaptığı açıklamada yörede sarımsak üreten 4 bin aile bulunduğunu belirtti.



Kastamonu da dahil birçok yerde Taşköprü sarımsağının ismi kullanılarak mayıs ve haziran aylarında sarımsak satıldığına dikkati çeken Butur, oysa Taşköprü sarımsağının hasadının temmuzda yapıldığını belirtti.



Çiftçilerin bu durumdan rahatsız olduğunu vurgulayan Butur, şunları söyledi:



"Dışarıdan gelen kalitesi düşük sarımsaklar Kastamonu'da da satılıyor. Bunun aroması, yapısı çok farklı. Kalitede çok büyük farklılık var. Bu sarımsaklar 'Taşköprü sarımsağı' diye satılıyor. Buna karşı çıkmamız, önlememiz lazım. Haziran ayında Taşköprü sarımsağının çıkması mümkün değil. Çünkü bu aylarda hasadı yapılmıyor. Hasat temmuz ayında yapılıyor. Bu sarımsağı 'Taşköprü sarımsağı' diye sattırmamak lazım."



"İLÇEDE DİKİLEN HER SARIMSAK TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI DEĞİL"



Sarımsak üreticisi Hasan Dikmen de Taşköprü sarımsağının raf ömrünün 9-10 ay olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin birçok yerinde Taşköprü sarımsağı diye ürün satıldığının altını çizen Dikmen, "Piyasada 'Taşköprü sarımsağı' diye satılan sarımsaklar ilçemizde dikilmiş olabilir ancak Taşköprü sarımsağıyla ilgisi yok. Çünkü menşesi farklı ürünler getiriliyor. Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan ya da Çin'den sarımsak getiriliyor, Taşköprü'ye dikiliyor. Buradan çıkan sarımsaklar Taşköprü sarımsağı diye satılıyor. Bizim sarımsağımızın raf ömrü, doğru şekilde kurutulduğu ve depolandığı takdirde 9-10 ay olur."



İlçede çiftçilik yapan Remzi Atasoy da çocukluğundan itibaren Taşköprü sarımsağı yetiştirdiklerini söyledi.



Taşköprü sarımsağının kalitesinin, topraklarındaki kükürt oranının fazlalığından kaynaklandığına işaret eden Atasoy, şunları kaydetti:



"Trakya, Kahramanmaraş, Hatay, Balıkesir gibi illerde sarımsak yetişiyor ancak o topraklarda kükürt olmadığından daha daha acısız ve dayanıksız oluyor. Görünüş itibarıyla Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayırmak pek mümkün değil. Ya dayanıklığından ya da yediğimiz zaman acısından anlayabiliyoruz. Diğer sarımsaklar eylül, ekim aylarında ekilip nisan-mayıs aylarında çıkartılıyor. Taşköprü sarımsağı ise şubat ayında dikilmeye başlanıp, temmuz ayının 15'inden itibaren hasat edilir. Bazıları da başka yerlerden aldıkları sarımsağı soğuk hava deposuna koyup temmuz ayını bekliyor, daha sonra Taşköprü sarımsağı diye satıyor."



Eşref Koca ise alt kısmından kesildiğinde içinde boşluk bulunan sarımsağın Taşköprü sarımsağı olmadığını ifade etti.