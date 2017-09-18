Hazinenin bir borçlanma sıkıntısı yok

Başbakan Yardımcısı Şimşek, altın tahviline ilişkin, "Biz ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi, kaynak sorununun çözülmesi, yastık altı altını ekonomiye kazandırmak için bu maliyete katlanacağız." dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Hazinenin ihraç edeceği altın tahviline ilişkin soru üzerine Şimşek, sistemin hem basit hem tahvil alan vatandaş ile genel ekonomi için faydalı olacağını söyledi.



Bunun atıl kaynakları ekonomiye kazandıracak önemli bir inisiyatif olduğunu dile getiren Şimşek, tahvili Hazinenin çıkaracağını, kendilerine bu konuda Ziraat Bankasının yardımcı olacağını ifade etti.



Vatandaşların evinde, yastık altında, kasasında tuttuğu altınını Ziraat Bankasına götüreceğini anlatan Şimşek, burada eksperin altının ayarını değerlendireceğini, ağırlığını ölçeceğini, bunun karşılığında sertifika, tahvil vereceğini belirtti.



Şimşek, bu tahvilin istenildiği zaman tekrar altına dönüştürüleceğine dikkati çekerek, "Bizim sloganımız da çeyrek getir çeyrek götür." dedi.



Bu tahvilin vade boyunca vatandaşa altın cinsinden bir getiri sağlayacağını dile getiren Şimşek, getiri oranına ilişkin çalışmaların nihai aşamaya geldiğini kaydetti.



Şimşek, "Sadece getiri kısmını Türk lirası ile vatandaşın hesabına yapacağız ama vade sonunda biz tekrar altını iade edeceğiz.Çok net olarak vatandaşımız karlı bu işte" şeklinde konuştu.



"HAZİNENİN BİR BORÇLANMA SIKINTISI YOK"



Hazinenin bir borçlanma sıkıntısının olmadığını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:



"Biz ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi, Türkiye'nin tasarruf imkanlarının, kaynak sorununun çözülmesi için bu maliyete katlanacağız. Altını da ekonomiye kazandırmak, atıl olmaktan çıkarmak, sistemde kaynakları ve kaynak çeşitliliğini artırmak için biz bir maliyete katlanacağız Hazine olarak."



KEFALET SİGORTASI



Kefalet sigortasına da değinen Şimşek, "Kefalet sigortası, teminat mektubu yerine kullanılacak. Böylece bankacılıkta yarım trilyon liraya ulaşan gayri nakdi kredi baskısı azalacak, firmaların krediye erişimi kolaylaşacak. Maliyeti de teminat mektubuna göre daha düşük olacak." dedi.



"BES'E OTOMATİK KATILIMA İLİŞKİN TEKNİK ÇALIŞMALARIMIZ BİTTİ"



Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılıma ilişkin bir soru üzerine de gönüllü bireysel emeklilik sisteminin son derece başarılı gittiğine dikkati çekti.



Gönüllü BES'te, 6,8 milyon katılımcı ve 72,7 milyar liralık kaynağa ulaşıldığını ve bunun 9,4 milyar lirasının devletin katkısı olduğunu belirten Şimşek, otomatik BES sisteminde ise 14 Eylül itibarıyla 3,2 milyon katılımcı ve 1 milyar lira birikime ulaşıldığını kaydetti.



Şimşek, sistemle ilgili yüzde 60'lara ulaşan cayma oranını beklemediklerini ifade ederken, ancak sonuçların da başarısızlık olmadığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Niye böyle oldu. Gönüllü bireysel emeklilikte olanlar, iki bireysel emeklilik hesabını tutmak istemiyorlar. İkincisi, uygulama bir tartışma ile başlandı. Herkes iç tasarruf diyince 'başkası yapsın' şeklinde, özellikle sendikalar olumsuz tavra girdi. Bizim de daha güçlü kampanya yürütmemiz lazımdı." değerlendirmesinde bulundu.



Sistemi gözden geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "Teknik olarak çalışmalarımız bitti. Paydaşlarla yeni önerileri paylaşacağız." dedi.



