Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 778 milyon lira borçlandı.

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 778 milyon lira borçlandı.



Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1673 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,72, bileşik faiz yüzde 11,01 oldu.



Nominal teklifin 1 milyar 974,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 996,2 milyon lira, net satış 979,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 326 milyon lira teklif geldi ve 498,9 milyon lira satış yapıldı.



Hazine, böylece piyasaya 1 milyar 778 milyon lira borçlandı.