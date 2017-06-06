Hazard 3 ay yok

Belçika Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Eden Hazard, sağ ayak bileğindeki kırık yüzünden 3 ay futbol oynayamayacak.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.



Chelsea Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Belçika Milli Takımı'nın antrenmanı sırasında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Hazard, ameliyat edildi. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun, sağlığına kavuşmasının 3 ay süreceği belirtildi.



Chelsea'nin Premier Lig'de geride kalan sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük paya sahip Hazard, 36 maçta 16 gol ve 5 asist üretmişti.



Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde H Grubu'nda yer alan Belçika, 9 Haziran Cuma günü Estonya'ya konuk olacak. Grupta 5 maç sonunda 13 puan toplayan Belçika, Yunanistan'ın iki puan önünde lider durumda bulunuyor.