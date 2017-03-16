Hayvancılık destekleri KOP'la tabana yayılıyor

Kırşehir'de orta ve küçük işletmelere sağlanacak KOP destekleri ile çiftçilerin büyükbaş hayvan yetiştirmeye yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kırşehir'de, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresine sunulacak projelerle hayvancılık desteklerinin büyük işletmelerden çok küçük üreticilere yönlendirilmesi hedefleniyor.



Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylım özelliği nedeniyle Kırşehir'de yetiştirilen hayvanların etinin başta İstanbul ve Ankara piyasası olmak üzere Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü, birçok restoranda "bu iş yerinde Kırşehir eti kullanılmaktadır" yazısının yer aldığını söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başta kırsal kalkınma destekleri olmak üzere, birçok kalemde büyük işletmelere damızlık dana, düve, süt sığırcılığı ve büyükbaş hayvan yetiştirme desteği sağladığını ifade eden Şahin, il genelinde büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin sayısının giderek arttığını vurguladı.



Kırşehir'in kısa süre önce KOP'a dahil edildiğini, köylerdeki hayvan yetiştiricilerine bu kurum aracılığıyla da çeşitli kalemlerde destek sağlanacağını aktaran Şahin, "Bakanlığımızın, KOP kapsamında hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi çalışmaları var. En az bir yıl hayvancılık yapmış olan kişi ya da kuruluşlara hayvan başına 6 bin lira deste verilecek. Maksimum 50 büyükbaş ve 200 küçükbaşı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere, müdürlüğümüze mart ayı sonuna kadar müracaat ettiklerinde büyük ve küçükbaşta maksimum 300 bin liranın yüzde 50'si 150 bin lira hibe desteği sağlanacak. Bu destek, ahır ve ağıl yapımı için olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bundan faydalanacağını düşünüyoruz. Bu çalışma, desteklerin tabana yayılmasına vesile olacak. Üreticilerimize proje hazırlama desteği vererek daha az danışmanlık parası harcamalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Mart ayı sonuna kadar toplanacak projeleri düzenledikten sonra KOP'a sunacaklarını aktaran Şahin, bir çok firmanın ciddi manada destek alacağına inandığını kaydetti.