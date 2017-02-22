140 ev hanımını umreye gönderdi

Ağrılı hayırsever iş adamı Kılıç'ın umre masraflarını karşıladığı 140 ev hanımı, kutsal topraklara gitmek için Eleşkirt ilçesinden yola çıktı.

Ağrılı hayırsever iş adamı Adem Kılıç'ın umre masraflarını karşıladığı 140 ev kadını, kutsal topraklara yola çıktı.



İş adamı Kılıç, Eleşkirt Belediyesinde düzenlenen törende, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 55 yaş üstü 140 kadını masraflarını karşılayarak bugün umreye uğurlayacaklarını söyledi.



Bu tür organizasyonların süreceğini belirten Kılıç, kendisine destek olan ve organizasyonu gerçekleştiren Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ile diğer yetkililere teşekkür etti.



Umreye gideceklerden Safiye Yıldız, kutsal topraklara gideceği için çok mutlu olduğunu dile getirerek "Hayatımda ilk defa umreye gidiyorum. Allah herkese nasip etsin. Gitmemize sebep olanlara kutsal topraklarda dua edeceğiz." dedi.



Umreye gidecek olan eşini yolcu eden İsmail Duman (70) da çocukları ile eşini kutsal topraklara uğurladıklarını ifade ederek, "Eşimin umreye gitmesinden dolayı çok mutluyuz. İnşallah bana da nasip olur. İnşallah hayırlısı ile gider, ziyaretlerini yapıp gelirler." şeklinde konuştu.



Okunan duaların ardından kafile, ilçeden uğurlandı.



Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Sarı ve ailelerinin uğurladığı kafilenin, Erzurum'dan binecekleri uçakla kutsal topraklara gidecekleri belirtildi.