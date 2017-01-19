FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 7. iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 18'i tutuklu 58 şüpheli hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalışan, 1 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına neden olan askerlere ilişkin hazırlanan iddianamede, "Darbeci askerler tarafından kendilerine karşı oluşabilecek en önemli tehdit 'polis mukavemeti' olarak düşünülmüş olmalı ki İstanbul Emniyet Teşkilatının üç ana yerleşkesinden biri olan ve personel olarak yoğun olması açısından ilk işgal girişiminde bulunulan yerleşke, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi olmuştur." denildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 18'i tutuklu 58 şüpheli hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu.



FETÖ/PDY'nin kuruluşunu kolaylaştıran koşullara, yapılanmasına ve örgütlenmesine ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesinde 15 Temmuz 2016'da FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin eylemlerin, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev yapan subay, astsubay ve erler tarafından yapıldığı belirtildi.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün, yaklaşık 5 bin polis memuru, envanterinde kayıtlı TOMA, panzer ve Shortland gibi zırhlı araçları, silah ve mühimmat kaynakları olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün en güçlü birimlerinden biri olduğu vurgulanan iddianamede, "Darbeci askerler tarafından kendilerine karşı oluşabilecek en önemli tehdit 'polis mukavemeti' olarak düşünülmüş olmalı ki İstanbul Emniyet Teşkilatının üç ana yerleşkesinden biri olan ve personel olarak yoğun olması açısından ilk işgal girişiminde bulunulan yerleşke Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi olmuştur. " ifadelerine yer verildi.

"HAYIRLI OLSUN İHTİLAL OLDU, HULUSİ AKAR'I DA ALDIK"



İddianamede, kışladan saat 21.30'da çıkış yapan şüphelilerin, saat 22.20 itibarıyla Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesine vardığı belirtilerek, şüphelilerden Kurmay Yarbay Kadir Yıldız'ın Çevik Kuvvet B kapısı önünde nöbet tutan tanık polis memurları Samet Durnabaş ile Oktay Çolak'a hitaben "Hayırlı olsun ihtilal oldu, Hulusi Akar'ı da aldık, Cumhurbaşkanı tutuklandı. Hükümet düştü. Herkes silahlarını bıraksın, teslim olsun. Dışarı çıkmak isteyen silahlarını teslim edip çıkabilir." dediği kaydedildi.



Şüphelilerden Yusuf Sarı ve Kadir Yıldız'ın, Çevik Kuvvet Yerleşkesinde verdikleri emirler sonucunda diğer şüphelilerce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Yerleşkesinin girişleri kuşatıldıktan sonra, saat 00.22'de birkaç vatandaşın gelerek şüphelilerle tartışmaya başladığı anlatıldı.



Vatandaşların saat 00.31'den itibaren kalabalık şekilde Çevik Kuvvet Yerleşkesine geldiğine vurgu yapılan iddianamede, şöyle devam edildi:



"Darbe girişimini engellemeye gelen vatandaşlarımız, şüphelilere kışlaya dönmelerini söyleyerek ikna etmeye çalışmışlardır. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde zırhlı araçların yanına gelmesi üzerine şüpheli Üsteğmen Burak Koç, Kurmay Yarbay Kadir Yıldız'ı arayarak vatandaşların geldiğini, çok kalabalık olduğunu söyleyerek gelmesini istemiştir. Kadir Yıldız da bahse konu yere geldiğinde ZMA aracının üzerine çıkarak megafonla vatandaşlarımıza hitaben 'Vatandaşlarımız, sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin' şeklinde söylemde bulunmuştur. Bu söylem üzerine vatandaşlarımız tepkilerini artırınca Kadir Yıldız, şüpheli askerlere havaya ateş açmanın serbest olduğunu söylemiştir. Kadir Yıldız, bu sırada şüpheli er Telat Yasin Özen'in piyade tüfeğini alarak havaya 4-5 el ateş etmiştir. Bu sırada vatandaşlarımız zırhlı aracın üzerine çıkarak Kadir Yıldız'ın kullandığı tüfeği almak istedikleri sırada yaşanan boğuşma sırasında Kadir Yıldız piyade tüfeği ile ateş ederek maktul Ümit Yolcu'nun ölümüne, müşteki Ahmet Daylan'ın başından yaralanmasına, müşteki Mehmet Yazıcı'nın da omzundan yaralanmasına neden olmuştur."



Vatandaşlarca piyade tüfeği alındıktan sonra Kadir Yıldız'ın tabancasını çıkartarak rastgele ateş açmaya başladığı belirtilen iddianamede, bu atışlar sonucunda müştekiler Kahraman Bat, Mehmet Ayar ve Salih Ersin'in yaralandığı anlatıldı.

İSTENEN CEZALAR



İddianamede, 18'i tutuklu 58 şüpheli hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep ediliyor.



İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da şüphelilerin her birine 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgal girişiminin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Kurmay Albay Yusuf Sarı'ya, "tehdit", "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından bir kez müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilen iddianamede, şüphelilerden Kadir Yıldız'ya, olay sırasında Ümit Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da bir kez müebbet ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.