'Hayır' çadırını göremeyince tansiyonu yükseldi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ''evet'' çadırını ziyaret etmesinin ardından, ''hayır'' çadırını yerinde göremeyince sağlıkçılara tansiyonunu ölçtürdü.

Recep Gürkan, halk oylamasına sayılı günler kala Saraçlar Caddesinde kurulu olan ''evet'' çadırını ziyaret etti. Buradaki gençlerle bir süre sohbet eden Gürkan, sandıktan ne çıkarsa çıksın, milletin en doğru kararı vereceğini belirtti.



Halk oylamasında ''evet'' diyenlerin de ''hayır'' diyenlerin de kendilerini anlatmaya çalıştığını anlatan Gürkan, demokrasinin en güzel tarafının da bu olduğunu vurguladı.



Başkan Gürkan, ''Evet' veren de bu ülkenin onurlu, gururlu ve şerefli evladı, 'hayır' veren de bu ülkenin onurlu, gururlu ve şerefli evladı. 16 Nisan akşamı vatandaş gidecek, oyunu kullanacak, sandıktan ne çıkarsa başımızın üzerinde diyeceğiz. Milletin kararı her zaman doğru karardır. Biz buna her zaman inanıyoruz.'' diye konuştu.



Daha sonra yürüyerek ''hayır'' çadırının kurulduğu yere doğru ilerleyen Başkan Gürkan, çadırı yerinde göremeyince çadırın nerede olduğunu sordu.



Yardımcılarının verdiği cevaba 'tatmin' olmayan Gürkan, önceki gün aynı yerde kurulu ''hayır'' çadırının olduğu yerde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık standının kurulduğunu gördü.



Sağlıkçıların yanına giden Başkan Gürkan, bir süre sohbet ettikten sonra tansiyonunu ölçtürdü. Gürkan'ın tansiyonu 13/9 olarak ölçüldü.



Bir gazetecinin ''Tansiyonun normalden yüksek çıkması çadırdan olabilir mi?'' sorusuna ''Çadırın olmaması biraz canımı sıktı. Bundan dolayı tansiyon hafif çıkmış olabilir. Bunun sebebini belediyeye geçince soracağım.'' cevabını verdi.





