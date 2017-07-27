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27 Temmuz 2017 19:27 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2017 19:53

Haydarpaşa Limanı'nda yangın

Haydarpaşa Limanı'nda, vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Haydarpaşa Limanı'nda yangın

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi.

Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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