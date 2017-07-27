Haydarpaşa Limanı'nda yangın
Haydarpaşa Limanı'nda, vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi.
Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.