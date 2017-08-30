Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, hayattaki kahramanının Hz. Muhammed olduğunu belirtti.

Galatasaray Dergisi'nde röportajı yayımlanan Faslı futbolcu, "Bu hayattaki kahramanın kim?" şeklindeki soruya "Hz. Muhammed." yanıtını verdi.



Belhanda, kendisi dahil takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını aktararak, "Yeni bir takım kurulduğu zaman mutlaka zorluklar olur ama benim şu an takımımızda gördüğüm savaşan ruha sahip bir ekip olduğu. Yeni oyunculardan kurulu ama mücadele eden bir takım. Taktik olarak bazı eksiklerimiz var. Taktik anlayış zamanla, beraber oynadıkça daha iyi olacaktır. Bence önemli olan, sahadaki herkesin birbiri için mücadele etmesi. Buna sahip olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.



Türkiye'den daha önce de transfer tekliği aldığını hatırlatan Belhanda, "Türkiye bilinen bir futbol ülkesi. Galatasaray da Avrupa'nın güçlü ekiplerinden, devamlı şampiyon olan bir takım. Galatasaray'da her dönem çok büyük oyuncular yer aldı. Galatasaray'dan transfer teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim." değerlendirmesinde bulundu.



Younes Belhanda, beklentilerin kendilerinde bir baskı oluşturmadığını anlatarak, "Doğrusu, taraftar ve basın ya da diğer unsurlar üzerimde baskı oluşturamaz. En azından ben dış etkenlerin baskısını hissetmem. 'Daha iyi oynamalıyım' diye ben kendi üzerimde baskı oluştururum." şeklinde görüş belirtti.



Daha önce formasını giydiği Fransız ekibi Montpellier'in o zamanki başkanı Louis Nicollin, kendisi için söylediği "Bir ayağında iki Nasri, diğerinde üç Ben Arfa var." şeklindeki sözlerin hatırlatılması üzerine Belhanda, "Başkan beni çok seviyordu. Mükemmel bir sezon geçiriyordum. Benim dışımda diğer takımlardaki 10 numaralar konuşuluyordu. O yüzden başkan çıkıp, böyle bir söz söylemişti." yorumunu yaptı.