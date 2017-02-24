Hayatlarını riske atarak hastalara ulaştılar

Bitlis 112 Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kentte etkili olan kar, dondurucu soğuk ve çığ tehlikelerine rağmen hayatlarını riske atarak, 5 bin 135 hastaya müdahale etti.

Geçen yıl 15 Kasım'dan itibaren kentte etkili olan kar yağışının ardından 112 Sağlık ve UMKE ekipleri canla başla çalışarak özellikle kırsalda yolu kardan kapanan köylerdeki vakalara müdahalede bulundu.



Çoğu zaman paletli araçların dahi gidemediği köylere kar yağışı, çığ tehlikesi ve dondurucu soğuğa rağmen yürüyerek giden ekipler, zor koşullarda hastaları taşıyarak hastaneye ulaştırdı.



Bitlis 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Konyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminin kendileri için zor olduğunu ancak 112 ve UMKE olarak canla başla çalıştıklarını söyledi.



Konyar, şöyle konuştu:



"Kış şartlarında tipi de olsa don olayları da olsa çığ da düşse, bizim için hastalar öncelikli olduğu için hiçbir engel tanımadan müdahale etmeye çalıştık. Bu kış sürecinde 5 bin 135 hastamıza merkez ve kırsalda müdahale ettik. Kırsalda müdahale ettiğimiz hasta sayısı 2 bin 79'dur. Kırsaldaki hastalara yeri geldiğinde UMKE olarak yürüyerek müdahale ettik. Yeri geldiğinde paletli araçlarımızı kullandık. Bazen koordineli şekilde beraber yürüdük."



"HAYATIMIZI RİSKE ATARAK MÜDAHALE ETTİK"



Özellikle kırsalda hamile, çocuk ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan çok fazla kişi bulunduğunu anlatan Konyar, şöyle devam etti:



"Bunlar acil hasta olduğu için hayatımızı riske atarak müdahale ettik. Gittiğimiz yerler dağlık ve çığ bölgeleriydi. Ekiplerimizin önüne çığ düştü. Çok şükür ekibimiz altında kalmadı, fakat çığdan dolayı yolları kesildi. Bazen yaklaşık 10 saat hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derecede olduğu günlerde dahi hastalarımıza müdahale ettik. Çok şükür şu an havalar güzel. Fakat rehavete kapılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Nerede olursa olsun UMKE ve 112 ekipleri olarak, İl Özel İdaresi ve AFAD ile hastalarımıza müdahale ediyoruz."



Konyar, 10 istasyondaki 32 araç ve 175 personelle çalıştıklarını, snowtrack (paletli) ambulansın dahi gidemediği yaklaşık 100 hastaya yürüyerek ulaştıklarını ifade etti.