Hayat amacınız biterse, yaşamınız da biter

"Eğer kişi hayat amacını kaybetmişse, gözündeki ışığı kaybetmiş demektir. Hayat amacınız biterse, yaşamınız da biter. Engelliler, amacınızı kaybetmeyin. Hayatta zorlanarak yapılanlar, çaba sarf ederek elde edilenler çok daha değerlidir."

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, engellilere, tüm zorluklarına rağmen hayata tutunmaları tavsiyesinde bulundu.



Uluslararası Omurilik Derneğince, "5 Eylül Uluslararası Omuri̇li̇k Yaralanması Günü" dolayısıyla, derneğin merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Bahar, 1996 yılında 25 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında omuriliğinin zarar gördüğünü ve bu nedenle hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek durumunda kaldığını söyledi.



Yaşadığı zor günlere rağmen hayat mücadelesine eşini ve hayatı çok sevdiği için devam etme kararı aldığını ifade eden Ozan Bahar, "Eğer kişi hayat amacını kaybetmişse, gözündeki ışığı kaybetmiş demektir. Hayat amacınız biterse, yaşamınız da biter. Amacınızı kaybetmeyin. Hayatta zorlanarak yapılanlar, çaba sarf ederek elde edilenler çok daha değerlidir. Bedavadan, çabasız elde edilenlerin değeri yoktur." diye konuştu.



Prof. Dr. Bahar, 2014 yılından itibaren turizm fakültesi dekanı olarak görev yaptığına işaret ederek, "Türkiye'nin de ilk engelli dekanı unvanını aldım. Bundan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Eşinden büyük destek gördüğünü, zorlukları ona duyduğu sevgiyle aşabildiğini dile getiren Bahar, doktorların çocuk sahibi olamayacağını söylemelerine karşın çocuk sahibi de olduklarını anlattı.



Ozan Bahar, engellilere okumayı, araştırmayı ve çalışmayı bırakmamaları tavsiyesinde de bulundu.