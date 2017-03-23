DEAŞ kontrolündeki Havice'den kaçışlar sürüyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve iki buçuk yıldan beri terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinden sivillerin kaçışı sürüyor.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve iki buçuk yıldan beri terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinden sivillerin kaçışı sürüyor.



Kerkük'ün güneyindeki Mektap Halit'te Peşmerge Komutanlarından Binbaşı Muhammet Fuad yaptığı açıklamada, ''Havice'ye bağlı Zap ve Abbasi kasabalarından çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 130 kişi, 3 gün süren kara yolculuğu sonucu bölgemize gelerek bize sığındı." dedi.



Kerkük'e sığınmak isteyen özellikle erkeklerin sıkı güvenlik kontrolünden geçirildiklerini belirten Fuad, "Her türlü güvenlik ihlalini önlemek amacıyla özellikle erkek sığınmacıları 10 ile 15 günlük güvenlik denetimi altında tutuyoruz. Bunları daha sonra çadır kentlere gönderiyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ"



Kerkük'e sığınan Cevhere Sami de "Bölgemizde son 8 aydan beri açlık ve gıda krizi yaşanıyor. 1 kilogram toz şeker yaklaşık 35, domates salçası 20 ve 1 paket çay 90 dolara kadar yükseldi. Bunları almaya maddi gücümüz yetmiyordu. Çocuklarımız ölümle burun buruna geldi. Canımızı kurtarmak için kaçışı denedik." dedi.