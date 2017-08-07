Kocaeli'de havaya ateş edenlere operasyon

Kocaeli'de düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında silahla havaya ateş etme olaylarına yönelik 12 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 48 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi.

Kocaeli'de, 1-7 Ağustos tarihlerinde düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında silahla havaya ateş etme olaylarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 48 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminde düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında, silahla havaya ateş etme olaylarındaki artışın, vatandaşlar üzerinde korku ve panik meydana getirerek, can güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle çalışma başlatıldığı belirtildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 ilçede 1-7 Ağustos tarihlerinde havaya ateş açma olaylarıyla ilgili operasyonlar gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 17 fişek, 35 kuru sıkı tabanca, 344 kuru sıkı tabanca mermisi, 7 av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3,37 gram esrar ve 2,7 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar ve uyuşturucu maddeyle ilgili yakalanan 48 kişi hakkında adli ve cezai işlem uygulandı. Söz konusu materyaller, İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergide ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünü'nün bastırdığı, 'Silahla sevinme, sevenlerini üzme' ve 'Silah atmayalım, yaşamları karartmayalım' yazılı afişler de yer aldı. Vatandaşlar, düğün ve eğlence yerlerinin matem yerlerine dönüşmesini engellemek ve yaşamları karartmamak için silahla sevinmekten vazgeçmesi gerekir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Suç işlemekte ısrar edenler hakkında cezai işlem yapılacaktır."