Havalimanında müslümanların gözaltına alınması protesto edildi

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından JFK Havalimanı'nda 12 kişinin gözaltına alınması protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin Başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişinin gözaltına alınması protesto edildi.



New York'ta Demokrat Partili Kongre Üyeleri ve aktivist grupların öncülüğünde, 300 kadar eylemci, JFK Havalimanı'nın 4 Numaralı Terminal'inde gözaltına alınan 12 Iraklı'nın serbest bırakılması için bir araya geldi.



TRUMP'IN EŞİ DE SINIR DIŞI EDİLSİN PANKARTI

Protestoda, "korkuya hayır, düşmanlığa hayır, mülteciler buraya hoşgeldiniz", "Yasağa hayır, duvara hayır, mülteciler hoşgeldiniz" diye bağıran eylemcilerin taşıdıkları pankartların birinde, "ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi ve eşi First Lady Melania Trump'ın da sınır dışı edilmesi" isteğine yer verildi.



Protestoya katılan New York Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Jerrold Nadler birlikte Trump'ın kararına karşı açıklamalarda bulundu.



"BU TÜR EYLEMLER ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ BALTALAMAKTA"

Kongre üyesi Velazquez konuşmasında, "Bu tür eylemler ulusal güvenliğimizi baltalamaktadır ve bizim başkan Donald Trump bunu anlamıyor." diye konuştu.



Nadler de "Biz köprüler ulusuyuz, duvarlar değil" ifadesini kullandı.



Gösteriye New York Taksi Çalışanları Birliği üyeleri de protestoya destek verdi.



Öte yandan, JFK'de gözaltına alınan 12 kişiden biri olan Hameed Khaldi Darweesh adlı Iraklı serbest bırakıldı. İstanbul'dan JFK'ye uçtuğu belirtilen Darweesh'in ABD Silahlı Kuvvetleri için 10 yıl tercümanlık yaptığı belirtildi.



DALLAS-FORT WORTH ULUSLARARASI HAVALİMANI'NDA 50 KİŞİ GÖZALTINDA

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali and Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, New York dışındaki hava alanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem ABD'nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.









