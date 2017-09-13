Havalimanında cenazeler karıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve gönderildiği İstanbul'da başka bir cenazeyle karıştırılan Halil Asal'ın cenazesi Şanlıurfa'daki yakınlarına teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden ve gönderildiği İstanbul'da başka bir cenazeyle karıştırılan Halil Asal'ın cenazesi Şanlıurfa'daki yakınlarına teslim edildi.



Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Asal'ın cenazesi önce İzmir'e ardından uçakla İstanbul ve Şanlıurfa'ya gönderildi. GAP Havaalanında Asal'ın cenazesini alan yakınları işlemler için Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirdi.



Burada tabutu açan yakınları, cenazenin bir kadına ait olduğunu gördü. Havayolu yetkililerine başvuran Asal'ın yakınları, cenazenin İstanbul Havalimanı'ndan Erzincan'a gidecek olan başka bir cenazeyle karıştığını öğrendi. Hatanın tespit edilmesinin ardından Halil Asal'ın cenazesi İstanbul'dan uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanına gönderildi.



Kargo bölümünden teslim aldıkları cenazenin Asal'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından cenaze, morga kaldırıldı.



"MAĞDUR OLDUK"



Halil Asal'ın ağabeyi Bakır Asal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan karışıklıktan dolayı mağdur olduklarını söyledi.



Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerin dikkatli olmasını isteyen Asal, "Kardeşimin cenazesini sabah havalanına gidip aldık. Morga getirdiğimizde kardeşimi son bir kez görmek için tabutu açtık. Baktık ki tabutta bir kadın cenazesi, şok olduk. Cenazenin İstanbul'da karıştığı söylendi. Böyle bir hata olmaz. Tabuta bakmadan gömseydik yıllarca kardeşim burada yatıyor diyecektik. Kardeşimin cenazesini de Erzincan'a göndereceklerdi. Basit bir hata değil bu, biz mağdur olduk başkaları olmasın. Akrabalarımız toplandı, cenazemizi toprağa veremeyince taziyemizi de yapamadık." diye konuştu.



