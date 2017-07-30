Havalar daha da ısınacak

Antalya, Muğla, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'te hava sıcaklıkları bugünden itibaren daha da artacak.

Meteoroloji Antalya, Muğla, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı, çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.



Açıklamada, önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları uyarısı yapıldı.



Açıklamada, hafta içinde beklenen hava sıcaklıklarının Antalya ve Muğla'da 36-40, Burdur'da 35-37 ve Isparta'da 33-35 derecede seyretmesinin beklendiği ifade edildi.



YÜKSEK SICAKLIKLAR ARTARAK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da bölgede devam eden yüksek sıcaklıkların, bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.



Deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı artacağından hissedilen hava sıcaklığının da daha yüksek olabileceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Adana’da 37-38, Mersin merkezde 35, Osmaniye’de 37-38, Hatay merkezde 35-36, Kahramanmaraş’ta 40-42, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 derece olması bekleniyor." denildi.



Açıklamada, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları uyarısı yapıldı.



