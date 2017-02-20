Havada yolcu sayısı 3 yılda yüzde 30 artacak

DHMİ, geçen yıl 174 milyona yaklaşan havayolu yolcu sayısının, 2019'da yüzde 30 artışla 226 milyon 535 bine çıkarılmasını hedefliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu'nu revize etti.



Buna göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 173 milyon 959 bin 159 olan havayolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 8,4 artışla 188 milyon 603 bin 435'e yükseleceği öngörülüyor. Gelecek yıl 205 milyon 179 bin 987 olması beklenen yolcu sayısının, 2019'da geçen yıla göre yüzde 30 artarak 226 milyon 535 bin 348'e çıkacağı tahmin ediliyor.



Havayolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 70 milyon 969 bin 433 olan dış hat yolcu sayısı, 2019'da yüzde 41 artışla 100 milyon 91 bin 913'e çıkacak. Geçen yıl 102 milyon 654 bin 719 olan iç hat yolcu sayısı ise 2019'da yüzde 22,8 artarak 126 milyon 117 bin 79 olarak gerçekleşecek.



UÇAK TRAFİĞİ ARTACAK



Geçen yıl transit üst geçişler dahil 1 milyon 829 bin 28 olan uçak trafiğinin ise bu yıl 1 milyon 959 bin 865'e yükselmesi öngörülüyor. Gelecek yıl 2 milyon 135 bin 265'e çıkması beklenen uçak trafiğinin, 2019'da 2 milyon 305 bin 96'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.



İç hat uçak trafiği, 2019'da geçen yıla göre yüzde 23,6 artarak 1 milyon 97 bin 998 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise söz konusu dönemde yüzde 33,7 artışla 563 bin 885'ten 754 bin 8'e yükselecek.



Geçen yıla göre 2019'da transit üst geçişlerde yüzde 20,2 artış gerçekleşecek. Geçen yıl 376 bin 928 olan transit üst geçiş, bu yıl 401 bin 75'e, gelecek yıl 426 bin 583'e, 2019'da ise 453 bin 90'a çıkacak.



2019'DA 4 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK



Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 2 milyon 942 bin 884 ton olan yük hareketinin ise bu yıl 3 milyon 296 bin 748, gelecek yıl 3 milyon 809 bin 989, 2019'da ise 4 milyon 57 bin 597 tona yükselmesi bekleniyor.



Yük taşımacılığında 2019'da, geçen yıla göre yüzde 37,8 artış olacak. Söz konusu yılda, geçen yıla göre iç hatlarda yük trafiğinin yüzde 15, dış hatlarda ise yüzde 47 artması hedefleniyor.



Geçen yıl 995 bin 138 ton kargonun taşındığı havalimanlarında, bu yıl 1 milyon 89 bin 373, 2018'de 1 milyon 183 bin 607, 2019'da ise 1 milyon 469 bin 136 ton kargo taşınması planlanıyor.