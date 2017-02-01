Hava kirliliği eğitime engel oldu

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde hava kirliğinin artması nedeniyle ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde hava kirliliğinin ciddi oranda artması nedeniyle ilköğretim ve lise düzeyinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Tuzla Kantonu Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zlatan Muratovic, bugün yapılan olağanüstü hükümet toplantısının ardından, hava kirliliğinin ciddi oranda artması nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı.



Muratovic, hava kirliliği nedeniyle bir günlük tatilin uzatılabileceğini ifade ederek, gelişmelerden kamuoyunun haberdar edileceğini söyledi.



Öte yandan, Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığından gerekli kontrollerin yapılarak hava kirliliğinin artmasına neden olan taşıtların trafikten kaldırılması talebinde bulunuldu.