Son Dakika!
“Hattat Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi”

“Hattat Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde "Hattat Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi" düzenlendi.
12
Gündem 25 Ocak 2017 - 09:36

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE