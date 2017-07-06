Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristler adliyeye sevk edildi

Hatay'da "canlı bomba" eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen ve 24 Haziran'da Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen müşterek operasyonda gözaltına alınan 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 teröristle irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı daha yakaladı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Antakya Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran'da Suriye'den kaçak yollardan Türkiye'ye giren "canlı bomba" eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli DEAŞ mensubu 5 teröristi kent merkezine ulaşmadan yakalamış, teröristlerle ele geçirilen "canlı bomba" yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların "parça tesirli el bomba fünyeli" olduğu açıklanmıştı.