Hatay'da şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz için tören düzenlendi.

Şehit Akdeniz'in (30) naaşı önce İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak tören için Dörtyol ilçesindeki Kara Hasan Paşa Kışlası'na getirildi.



Burada bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu.



Daha sonra Dörtyol İlçesi Müftü Yardımcısı Kazım Ural tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Şehit Akdeniz'in beresi ve üniformasıyla törene katılan şehidin eşi Mükerrem Akdeniz törende, "Ben seni toprağa vermek için mi sevdim?" diyerek gözyaşı dökerken, 3 ay sonra 2 yaşına girecek olan oğlu İhsan Yiğit ise her şeyden habersiz yetkilerin verdiği oyuncaklar ile oynadı.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce açılan ateşle şehit düşen Astsubay Ferhat Gedik'in annesi ile kardeşinin de törene katılarak Akdeniz'in ailesini teselli ettiği gözlendi.



Şehidin naaşı törenin ardından karayoluyla memleketi Osmaniye'ye gönderildi.



Düzenlenen törene, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, kaymakam, belediye başkanları ve askeri erkan katıldı.