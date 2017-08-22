Hatay'da PKK/YPG üyesi 1 kişi yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye sınırındaki Sucu Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiklerini belirlenen 2 kişiyi yakaladı.



Suriye uyruklu B.B'nin (26) terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.B. tutuklandı, eşi M.T. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.